Иван Родионов назначен руководителем министерства финансов Челябинской области

После согласования в федеральном Минфине он избавится от приставки «ио»

Новым руководителем Минфина Челябинской области стал Иван Родионов. Его назначил на должность губернатор Алексей Текслер. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов региона. В ближайшее время Ивану Родионову предстоит пройти согласование в Минфине России. Поэтому пока что он работает в статусе исполняющего обязанности министра.

Иван Родионов родился 24 ноября 1982 года в Челябинске. В Минфине работает с 2004 года. Почти 10 лет занимал должность заместителя министра и курировал ключевые направления деятельности — работу по формированию регионального бюджета, внесению в него актуальных корректировок, реализации бюджетной, налоговой и долговой политики, прогнозированию и исполнению бюджетных доходов.

Имеет два высших образования по специальностям «Юриспруденция» (ЮУрГУ) и «Финансы и кредит» (ЧелГУ), а также классный чин «Действительный государственный советник Челябинской области 1 класса». Среди наград — нагрудный знак Минфина России «Отличник финансовой работы» и почетное звание «Заслуженный экономист Челябинской области». Поощрен благодарностью министра финансов РФ и благодарственным письмом министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Напомним, что с 2010 года Минфин региона возглавлял Андрей Пшеницын. С января 2025 года он является председателем Контрольно-счетной платы Челябинской области. Пресс-секретарь министерства финансов Юлия Труднева перешла в пресс-службу администрации Челябинска.