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/ О «зеленой экономике» и обращении с отходами в Челябинской области доложил Борис Дубровский

О «зеленой экономике» и обращении с отходами в Челябинской области доложил Борис Дубровский

Губернатор выступил на форуме-выставке «ЭкоТех».
сегодня в 19:10
  |  Общество

Итоги Года экологии на Южном Урале подвел губернатор Борис Дубровский, выступив с докладом на форуме-выставке «ЭкоТех». Главным вопросом было качество воздуха в населенных пунктах региона. Борис Дубровский напомнил о своем предложении: использовать сводные расчеты загрязнения. Сейчас все находятся в ожидании нормативного оформления инициативы.

Именно это решение должно стать новым стимулом для воздухоохранной деятельности предприятий. Еще раз подтверждаю готовность Челябинской области выступить «пилотным» регионом и апробировать новые методы управления качеством атмосферного воздуха. Считаю, что в «пилотном режиме» целесообразно сосредоточить все полномочия в этой сфере в одном центре принятия решений, а именно — на уровне регионального правительства. — прокомментировал Борис Дубровский.

Сами предприятия готовы к таким мерам. Они согласны развиваться по принципу «зеленой экономики». Со стороны правительства будет дополнительное стимулирование: льгота по налогу на движимое имущество.

Второй важный вопрос — обращение с отходами. Глава Челябинской области доложил, что новая схема уже разработана. Регион поделен на 6 кластеров, у каждого свой региональный оператор. На сегодняшний день определено два оператора. Количество полигонов в госреестре увеличено вдвое.

Эта работа непосредственно касается интересов людей и приобрела большой общественный резонанс. Важно донести до каждого, что новая система обращения с коммунальными отходами — объективная необходимость, вызванная существенным увеличением объемов и изменением структуры отходов, а также ростом себестоимости переработки за счет строительства новых объектов, внедрения новых технологий переработки и утилизации. — продолжил Борис Дубровский.

Крупнейшие свалки, Челябинская и Магнитогорская, будут рекультивированы. Об этом тоже сообщил Борис Дубровский. Также губернатор рассказал о старте раздельного сбора отходов и утилизации особо опасных отходов.

В конце доклада глава региона напомнил о фестивале экологических фильмов и рекламы, проходящем на Южном Урале. Желании создать на основе национального парка «Таганай» биосферного резервата.

Челябинская область имеет не только промышленный потенциал, но и богатые рекреационные ресурсы. В регионе много мест, которые обладают огромной привлекательностью для туризма и отдыха, и мы активно используем их для привлечения инвестиций. Задача научится использовать их грамотно, не приводя к истощению. — резюмировал Борис Дубровский.

Напомним, что губернатор Борис Дубровский также презентовал стенд Челябинской области. С его содержанием ознакомился федеральный министр экологии Сергей Донской.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

1
22:41, 12.12.2017
О каком туризме в нашей области можно говорить, глядя на чертежи рмк? На лице Иванова прямо написано отвращение.
1
22:37, 12.12.2017
Гончар там не рассказывала, как рмк будет экологию челябы добивать?
Никакой
20:22, 12.12.2017
О ГОКе конечно же, лучше промолчать.. браво

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