Историк ЮУрГУ рассказала, кем работали челябинцы на рубеже XVIII—XIX веков

Модникам города было где приодеться

Студентка ЮУрГУ Оксана Сосновских изучила архивные документы, чтобы узнать, кем работали городские мещане в первые сто лет существования Челябинска, сообщает пресс-служба вуза.

«В Челябинске на рубеже XVIII—XIX веков проживало 2700 человек, среди них были купцы, мещане, цеховые, военные, духовенство и чиновники. Но городом мастеров его делали именно мещане», — говорят в вузе.

Оказалось, что в 1786—1795 годах в Челябинске из мещанского сословия происходили 14 кожевников, 7 портных, 4 чулочника, 5 сапожников и 1 шляпник.

«Моднику тех времен было где приодеться», — добавляют в пресс-службе.

Также в городе работали 8 плотников, 4 кузнеца, 2 медника и 2 мастера серебряных дел.





В начале XIX века из числа мещан ремеслами занимались уже 7 чеботарей (сапожников), 5 портных, 18 кожевников, а металлообработкой — 10 домовладельцев. Помимо этого, 29 мещан отметили своим основным занятием торговлю, хлебопашеством промышляли 15 мещан.

Оксане Сосновских удалось также установить, что мещане Челябинска на рубеже XVIII—XIX веков впервые за период существования города получили во владение бóльшую часть городской земли — каждая семья владела в среднем 216 квадратными саженями (примерно 982,5 квадратных метра) земли, что свидетельствует о значительных переменах в экономической жизни города.

Между тем бивень и кость древнего животного снова нашли под Челябинском.