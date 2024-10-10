Бивень и кость древнего животного снова нашли под Челябинском

Их обнаружили рядом с находкой, сделанной несколько месяцев назад

Очередные останки древнего животного нашли на берегу Зюзелги рядом с деревней Ключевкой. Исследователь Южного Урала Владимир Юрин считает, что они принадлежат древнему слону. Бивень слона уже находили на другом берегу реки в 2015 году. И в июне этого года при строительных работах обнаружили еще один.



Ближайшие находки сделаны на участке жителя поселка Рощино Константина Гончаренко. Летом он устанавливал септик и заметил странный грунт в отвалах при работе экскаватора. Мужчина сразу предположил, что это бивень. Остановил работы и позвонил Владимиру Юрину. Извлечь удалось лишь осколки клыка. Находку сильно повредил экскаватор.

Археолог вновь приехал на место работ 8 октября, начал внимательно осматривать место. И увидел на срезе почвы осколок, направление которого не совпадало с первой находкой. Особо не надеясь на успех, он начал осторожно окапывать вокруг. И понял, что это второй бивень. Кроме того, рядом торчал непонятный выступ, который при исследовании оказался костью.









«По ложу я понял, что это бивень слона. Они отличаются по конфигурации. Планирую прокопать весь слой, чтобы извлечь находку», — рассказал Владимир Юрин.



Константин Гончаренко ради науки не препятствует раскопкам на своем участке. Вместе с сыном он помогает Владимиру Юрину. Очень уж интересно узнать, что за место такое было у Ключевки и почему тут снова и снова находят останки древних животных.



Вид слона будут определять ученые-палеонтологи и геологи научных институтов РАН из Екатеринбурга и Сыктывкара, говорит Владимир Юрин. Исследователь сообщает, что работы проводятся в сложных условиях: в яме глубиной до 3,5 метров, в которую уже установили железобетонные кольца. Останки в очень плохой сохранности. От кости уже собрано более 300 обломков размером 0,5-9 см, а от бивней — около 200. Размер самого большого обломка бивня достигает 40 сантиметров.

Решается вопрос, как вынуть из грунта и поднять на поверхность хрупкие останки. Владимир Юрин собирается продолжить работы в ближайшие дни.

