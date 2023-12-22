Набережную Миасса в центре Челябинска украсят подсветкой

Художественно‑световое оформление подпорных стенок сделают от Арт‑сквера до улицы Красной

В центре Челябинска на подпорных стенках вдоль реки Миасс установят художественно-световое оформление. Соответствующий аукцион по поиску подрядчика, который займется монтажом подсветки, появился на сайте госзакупок.

Речь идет о подсветке подпорных стенок вдоль правого и левого берега реки Миасс от улицы Красной до улицы Кирова и от улицы Кирова до Арт-сквера.





Подрядчику предстоит использовать светильники, которые смогут выдержать температуру от −40 до +50 градусов, следует из техзадания на сайте госзакупок.

«При осмотре художественно-светового оформления со стороны не должно быть видно точечного исполнения светильника, а также его точечного свечения. Свет от него должен быть равномерно рассеян», — уточняется в техзадании.





Начальная цена закупки составляет 147,7 миллиона рублей. Заявки на участие в торгах принимают до 29 декабря этого года. Работы по установке светильников подрядчик должен завершить к 15 февраля 2024 года.