Исполнять обязанности министра спорта в Челябинской области будет Анна Кодина

От основной работы она не освобождена

В Челябинской области министерство физической культуры и спорта временно возглавит Анна Кодина, которая сейчас является исполняющей обязанности первого заместителя министра спорта. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правовой информации.

«До назначения министра физической культуры и спорта Челябинской области возложить исполнение его обязанностей на Анну Кодину без освобождения от основных должностных обязанностей по замещающей должности»,— говорится в документе.

Напомним, с мая 2022 года Минспорта Челябинской области возглавлял Александр Гриб. В начале этой недели он покинул свою должность и стал министром общественной безопасности.