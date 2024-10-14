Министр спорта Челябинской области Александр Гриб покинул свою должность. Сегодня, 13 октября, он объявил о своем уходе из спортивного ведомства. Стало также известно его новое место работы. Губернатор Алексей Текслер назначил чиновника на должность министра общественной безопасности региона, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.
В своем заявлении Гриб выразил благодарность за возможность работы в этой сфере, подчеркнув, что прошедшие два с половиной года стали одним из самых значимых и насыщенных периодов его карьеры. Министр подчеркнул, что сформировал команду профессионалов, которая активно развивала как массовый спорт, так и спорт высших достижений в регионе.
«Эта работа позволила мне узнать и искренне полюбить сферу спорта, познакомиться и поработать с множеством интересных, самобытных, сильных и позитивных людей, благодаря которым я открыл для себя много нового, многому научился, а какие-то вещи переосмыслил», — цитирует слова Александра Гриба пресс-служба регионального Минспорта.
Напомним, что Александр Гриб был назначен министром спорта в мае 2022 года. Ранее он занимал должность заместителя министра финансов Челябинской области. Имя нового руководителя регионального Минспорта не сообщается.