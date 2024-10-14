Александр Гриб покинул должность министра спорта Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер назначил его министром общественной безопасности региона

Министр спорта Челябинской области Александр Гриб покинул свою должность. Сегодня, 13 октября, он объявил о своем уходе из спортивного ведомства. Стало также известно его новое место работы. Губернатор Алексей Текслер назначил чиновника на должность министра общественной безопасности региона, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

В своем заявлении Гриб выразил благодарность за возможность работы в этой сфере, подчеркнув, что прошедшие два с половиной года стали одним из самых значимых и насыщенных периодов его карьеры. Министр подчеркнул, что сформировал команду профессионалов, которая активно развивала как массовый спорт, так и спорт высших достижений в регионе.

«Эта работа позволила мне узнать и искренне полюбить сферу спорта, познакомиться и поработать с множеством интересных, самобытных, сильных и позитивных людей, благодаря которым я открыл для себя много нового, многому научился, а какие-то вещи переосмыслил», — цитирует слова Александра Гриба пресс-служба регионального Минспорта.

Напомним, что Александр Гриб был назначен министром спорта в мае 2022 года. Ранее он занимал должность заместителя министра финансов Челябинской области. Имя нового руководителя регионального Минспорта не сообщается.