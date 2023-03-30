Ирина Текслер вручила подарки школьникам из Индии

Основатель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 приняла участие в международном форуме

В Индии завершились Дни Ассамблеи народов Евразии. В серии мероприятий международного форума приняла участие Ирина Текслер. О презентации выставки детских рисунков она рассказала в своем телеграм-канале.

Речь идет об экспозиции детских рисунков «Мир рисует счастье» с участием работ учеников начальной школы имени Махараджи Баба Вирса Сингха.

«Я привезла подарки для детей этой школы, а это дети из самых бедных семей Индии, которые здесь учатся, живут и получают питание», — рассказала Ирина Текслер.

Напомним, ранее Ирина Текслер приняла участие в международном бизнес-форуме «Бизнес-диалог на Евразийском пространстве», одной из тем которого стала тема «Туризм объединяет людей и народы: развитие туризма на евразийском пространстве». Она рассказала о туристическом направлении в Челябинской области, а также об Аркаиме.