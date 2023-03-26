Ирина Текслер рассказала об Аркаиме на международном бизнес-форуме в Индии

В республике проходят Дни Ассамблеи народов Евразии

Основатель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив-2020 Ирина Текслер работает в Индии. На днях она приняла участие в международном бизнес-форуме «Бизнес-диалог на Евразийском пространстве», одной из тем которого стала тема «Туризм объединяет людей и народы: развитие туризма на евразийском пространстве». Ирина Текслер рассказала о туристическом направлении в Челябинской области, а также об Аркаиме. Об этом общественный деятель написала на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

На форуме Ирина Текслер подчеркнула, что туристическое направление в Челябинской области хорошо развито. Ежегодно в регион приезжают люди со всего света и посещают три природных заповедника: национальный парк «Таганай», который ежегодно посещают сотни тысяч туристов, национальный парк «Зюраткуль» и заповедник «Аркаим».

«Аркаим — это ровесник древнего Вавилона и египетских пирамид. 30 лет назад было открыто синташтинское поселение Бронзового века, и это является настоящим достоянием всей мировой археологии. В 1987 году Геннадием Здановичем был открыт знаменитый Аркаим, и в последующие годы взору исследователя предстала целая степная цивилизация, настоящий культурный взрыв, породивший 27 известных сегодня укрепленных поселений и синхронных погребальных памятников»,— рассказала на форуме Ирина Текслер.

Также общественный деятель сообщила, что привезла в Индию англоязычную версию научно-популярного фильма «Аркаим. Колесница времени».

Кроме того, в рамках форума обсудили актуальные проблемы, связанные с экономическим сотрудничеством, торговлей, инвестициями и логистикой между странами в современных реалиях.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало о том, что Ирина Текслер увезла рисунки челябинских детей на международную выставку, которая проходит в Индии.