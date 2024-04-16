Ирина Текслер возглавила попечительский совет Челябинской областной детской больницы

Всего в совет войдут 12 человек

Попечительский совет создан в Челябинской областной детской больнице. В него вошли представители пациентских организаций, предприниматели, политики, врачи и общественные деятели — всего 12 человек. Возглавила совет общественный деятель, учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер, сообщает пресс-служба клиники.

«Наша цель — сделать лечение в ЧОДКБ максимально комфортным и эффективным, используя для этого все доступные ресурсы и новейшие технологии. Мы и ранее вели активную совместную работу с общественными организациями, политиками, меценатами. Теперь эта работа будет регулярной. Также хочу отметить, что совет планирует активно взаимодействовать с общественностью для привлечения внимания к проблемам детского здравоохранения и повышения общественного доверия к медицине», — поясняет главный врач клиники Галина Киреева.

На первой встрече попечительского совета его участникам рассказали о текущих проектах больницы и планах на ближайшие годы.

«Совет поможет больнице в реализации этих проектов. И центральный из них — строительство нового хирургического корпуса. Это знаковый объект для всей страны. Мы должны обеспечить проекту прозрачность и всестороннюю поддержку», — добавляет Ирина Текслер.

Хирургический корпус ЧОДКБ начали строить на территории Челябинской областной больницы. Подробнее о проекте мы рассказывали ранее.

