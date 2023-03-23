Ирина Текслер представила рисунки челябинских детей на международной выставке в Индии

Работы представили в Русском культурном доме

В Республике Индии в эти дни проходят Дни Ассамблеи народов Евразии. Челябинская делегация принимает участие в череде мероприятий. Среди них международный конкурс-фестиваль рисунков «Мир рисует счастье». Учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер рассказала, что работы юных челябинских художников заняли центральное место выставки, после Индии они отправятся в другие страны. Своими впечатлениями Ирина Текслер поделилась с подписчиками в социальных сетях.





На выставку привезли рисунки учащихся детских художественных школ Челябинской области. Ребята представили южноуральские пейзажи, натюрморты, виды Аркаима, масленичные гулянья, разные жанры и сюжеты.

«Дети из разных стран мира рисуют счастье, и язык рисунка понятен всем — семья, солнце, друзья, любимые места, домашние животные, дружба, любовь», — рассказывает Ирина Текслер.



Выставку посетили учащиеся индийских школ. Ирина Текслер также рассказала, что после открытия выставки делегаты провели телемост Индия — Челябинск — Армения — Бурятия — Израиль — Белоруссия — Франция. Школьники разных стран смогли пообщаться онлайн, задать друг другу вопросы, рассказать про свою страну.