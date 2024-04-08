Ирина Текслер посетила пострадавший от подтопления Нагайбакский район

Первая леди Челябинской области привезла продуктовые наборы и бутилированную воду для жителей

Общественный деятель, учредитель Фонда 2020, первая леди Челябинской области Ирина Текслер побывала на юге региона, который пострадал в результате весеннего половодья. Как сообщили Первому областному информагентству в администрации муниципалитета, она приехала не с пустыми руками.

«Ирина Николаевна привезла продуктовые пакеты и многое другое от Фонда 2020 для тех, кто нуждается в помощи. Кроме того, губернатор Челябинской области Алексей Леонидович Текслер передал специальную партию питьевой бутилированной воды для всех жителей района, пострадавших от наводнения», — рассказали в администрации.

Напомним, ранее глава региона отмечал, что в Нагайбакском районе сложилась наиболее сложная паводковая обстановка, и поручил всем службам держать ситуацию на контроле.

По данным на воскресенье, 7 апреля, в поселках района — Париже, Переселенческом, Кассельском, Фершампенуазе — оставались подтопленные жилые дома и приусадебные участки, в поселке Копаловском был смыт автомобильный мост, организована лодочная переправа. В поселке Южном на контроле сброс воды из пруда Хрусталь, уровень воды не меняется.