Ирина Текслер доставила гуманитарный груз бойцам в зону спецоперации

Военнослужащим в ЛНР привезли необходимые вещи и письма

Основатель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер вместе с волонтерами Владимиром Агаяном и Александром Лисовцом доставила в зону спецоперации в Луганскую Народную Республику пять военных автомобилей с гуманитарной помощью бойцам от правительства Челябинской области и письма от школьников. Об этом общественный деятель сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Наша команда — Владимир Агаян, Александр Лисовец, я, 5 военных автомобилей Урал, загруженные гуманитарной помощью от правительства Челябинской области, земляков и нашего Фонда 2020 — 27 февраля выдвинулись с гуманитарной помощью к нашим ребятам „за ленточку“ (правильно говорить — „за ноль“) с целью передачи гуманитарного груза для солдат, ознакомления с бытом и жизнью воинских частей, выявления потребностей, укрепления боевого духа, посещения различных районов, о чем я расскажу позже»,— написала Ирина Текслер.

Также она сообщила, что команда взяла с собой письма, написанные учениками челябинской гимназии № 80, и добавила, что это была одна из самых трогательных посылок для военнослужащих.

Один из участников поездки Владимир Агаян на своей странице в соцсети уточнил, что таким способом команда поздравила бойцов с Днем защитника Отечества и, помимо посылок с необходимыми вещами и письмами, передала теплые пожелания от их близких.

В январе губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил вклад региона и конкретных активистов, в том числе Владимира Агаяна, в поставку гуманитарной помощи бойцам, участвующим в спецоперации.