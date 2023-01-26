Алексей Текслер отметил вклад Челябинской области в гуманитарные поставки в зону СВО

Губернатор подчеркнул, что много полезного делают простые активисты и волонтеры

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил вклад региона и конкретных активистов в поставку гуманитарной помощи бойцам, участвующим в спецоперации. О работе некоторых из них он рассказал на своей странице «ВКонтакте».

«За помощью парням на фронте всегда стоят конкретные люди. Например, Владимир Агаян из Еткуля — один из наших активных волонтеров. С мая прошлого года он вместе с другими неравнодушными жителями района собирает и доставляет в зону СВО грузы с гуманитарной помощью», — написал губернатор.

Владимир объединил активистов в Еткульском районе. Предприниматели стали помогать с покупкой техники, оборудования и стройматериалов. Остальные жители собирают деньги, передают бойцам посылки и теплые вещи.

При этом область, как отметил Алексей Текслер, тоже активно участвует и регулярно поставляет на фронт фуры с гуманитарной помощью. В зону СВО отправляются, в том числе, квадрокоптеры, обувь, спальные комплекты и продуктовые наборы.

Глава региона поблагодарил людей за отзывчивость и подчеркнул, что в трудностях проявляется единство народа.