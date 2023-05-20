Ирина Гехт заявила о низкой онконастороженности пациентов в Челябинской области

В регионе онкологию на IV стадии выявляют чаще, чем в целом по России

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт в своем телеграм-канале затронула тему онкологических заболеваний. По ее словам, в 2022 году по сравнению с 2021 годом помощь медиков онкобольным пациентам возросла, однако в регионе сохраняется низкая онконастороженность пациентов. Также она призвала южноуральцев не игнорировать диспансеризацию, поскольку во время плановых осмотров можно обнаружить онкологию на ранней стадии и успешно справиться с заболеванием.

Сославшись на данные регионального Минздрава, Ирина Гехт сообщила, что в 2022 году основную долю смертей от рака занимали заболевания органов пищеварения и органов дыхания. При этом в прошлом году зафиксировано увеличение числа операций, лучевой и лекарственной терапий по сравнению с 2021 годом: 9860 операций, что на 19% больше, чем в 2021 году, 4292 случая лучевой терапии (+17% к 2021 году) и 19294 случая лекарственной терапии (+13% к 2021 году).

«С одной стороны, мы видим колоссальную работу медиков, успешное решение сложнейших клинических случаев. Но с другой — и это печалит больше всего — сохраняется низкая онконастороженность пациентов. В 2021 году в Челябинской области полный список онкозаболеваний в рамках диспансеризации прошли лишь 34% пациентов из группы риска. Злокачественные новообразования, которые несложно выявить онкоскринингами и можно успешно лечить на ранней стадии, зачастую выявляются поздно»,— посетовала первый вице-губернатор.

По ее словам, в России доля обнаружения злокачественных новообразований на IV стадии составляет 21,3%, а в Челябинской области — 22%. Например, на III-IV стадии выявляются 46,6% опухолей прямой кишки и 34,1% случаев рака молочной железы.

Ирина Гехт напомнила, что вероятность летального исхода в первый год на IV стадии присутствует у 86% пациентов, а на I-II стадиях — только у 8-12%.

«Это еще один весомый аргумент в пользу того, что не стоит откладывать плановые профилактические приемы на потом. Найдите день-два на диспансеризацию, чтобы сохранить свое здоровье и жизнь»,— призвала первый замгубернатора.

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