Ирина Гехт рассказала, чем будет отличаться новый Госфонд «Защитники отечества» от других структур

Фонд начнет свою работу с июня этого года

Создаваемый Государственный фонд «Защитники Отечества» будет не заменять, а дополнять уже существующие в стране меры господдержки ветеранов СВО. Об этом в своем Телеграм-канале рассказала первая вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. По ее словам, акцент в работе будет сделан на эмпатию и уважение к бойцам и членам их семей.

Сегодня в Москве проходит обучение председателей межведомственных комиссий регионов, руководителей филиалов фонда, где эксперты подробно разбирают задачи и принципы работы новой организации. Для России это новый опыт: подобной структуры, которая работала бы по принципу «одного окна» и координировала взаимодействие всех вовлеченных ведомств, в стране еще не было. Все решения должны приниматься быстро, а работа с бойцами и членами их семей — идти проактивно.

«Организация будет государственной, со своим бюджетом. Но в первую очередь Фонд „Защитники Отечества“ — это не столько про деньги и льготы, сколько про справедливость и уважение по отношению к героям, вставшим на защиту Родины», — пояснила чиновница.

Фонд «Защитники Отечества» будет работать по нескольким направлениям:

— медицинская реабилитация

— психолого-психотерапевтическая помощь

— паллиативная медпомощь

— санаторно-курортное лечение

— обеспечение медсредствами, лекарствами, средствами реабилитации

— организация системы долговременного ухода

— организация круглосуточного ухода с проживанием

— адаптация жилых помещений под нужды инвалидов

— социальная адаптация, ресоциализация

— обучение, переобучение, трудоустройство

— юридическая помощь

— спорт, паралимпийское движение, культурно-досуговая деятельность и так далее.

«Особое внимание уделим протезированию. Молодым мужчинам нужны бионические протезы, чтобы вернуть их к активной жизни. И, безусловно, важна социализация через привлечение к патриотическому воспитанию молодого поколения и сохранение памяти о тех, кто служил Отечеству. Самое главное при выстраивании работы Фонда — это эмпатия, неравнодушие, чувство справедливости. По сути, Фонд становится линией фронта, в том числе, в информационной войне, которая ведется сегодня в отношении нашей страны. И этому фронту нужны активные и смелые люди», — подытожила Ирина Гехт.

Напомним, что Госфонд поддержки участников СВО был учрежден президентом РФ Владимиром Путиным в апреле 2023 года. Наблюдательным советом фонда руководит Сергей Кириенко.