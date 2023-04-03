Владимир Путин учредил Государственный фонд поддержки участников СВО

Новую организацию возглавила общественница из Кузбасса, наблюдательным советом фонда будет руководить Сергей Кириенко

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Новая организация должна помогать не только российским военным, участвовавшим в боевых действиях в зоне СВО, но и бывшим солдатам вооруженных сил ДНР и ЛНР, защищавших Донбасс начиная с 2014 года. Текст указа уже опубликован на портале официальной правовой информации.



Как следует из текста президентского указа, Фонд формируется «В целях создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников специальной военной операции». Учредителем выступает правительство РФ, работа фонда будет финансироваться из госбюджета и за счет частных пожертвований.

На помощь сотрудников «Защитников Отечества» могут рассчитывать:

— ветераны боевых действий, выполнявшие задачи или помогавшие ходу СВО, уволенные с работы или военной службы;

— люди, принимавшие участие в боевых действиях в составе вооруженных сил ДНР и ЛНР с 1 мая 2014 года;

— члены семей всех вышеперечисленных, погибших или умерших после увольнения от полученных ран, болезней и увечий.

Последняя категория расписана подробно. Под членами семьи в указе президента подразумеваются супруги, несовершеннолетние дети, совершеннолетние дети-инвалиды, дети-учащиеся бюджетных образовательных учреждений (младше 23 лет), совместно с участниками СВО проживающие родители, иждивенцы.

Наблюдательный, попечительский, экспертный советы Фонда, его председатель назначаются президентом РФ, правление организации — правительством РФ. Руководители уже назначены: председателем наблюдательного совета стал Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя АП. Руководить Фондом в целом будет Анна Цивилева, председатель совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса.

В течение месяца организация должна разработать устав, оформить необходимые документы и определиться с числом координаторов в регионах.