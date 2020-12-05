Ирина Гехт попробовала себя в роли волонтёра

В эти выходные первый вице-губернатор Челябинской области доставляла доктора по вызовам, а в следующие намерена отправиться в поликлинику.

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт сегодня, 5 декабря, решила попробовать себя в роли волонтёра, а заодно узнала от медика о тонкостях, которые не были учтены при принятии правительством Челябинской области определённых решений. Об этом политик сообщила на своей странице в социальной сети «Фейсбук».

По её словам, сейчас линия фронта сместилась с госпитальных баз в амбулаторно-поликлиническое звено, где очень важно как можно быстрее выехать на вызов и поставить правильный диагноз. С недавнего времени по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера был заключён контракт с компанией «Яндекс.Такси», несколько машин правительственного автопарка также помогают медикам добраться до пациентов. Однако и этого оказалось недостаточно.

«И тогда на помощь приходят автоволонтёры, которых с каждым днём становится всё больше. Кто-то готов помочь во время своего обеденного перерыва, кто-то вечером или в выходные дни. Волонтёры обслуживают вызовы: довозят врача к пациенту, а потом домой. Не смогла остаться в стороне от этой работы и сегодня сама была таким волонтёром. С прекрасным молодым доктором-ординатором посетили четырёх пациентов. По дороге обсуждали тактику лечения, условия работы и систему оплаты труда»,— написала Ирина Гехт.

И, по словам первого вице-губернатора Челябинской области, доктор рассказала о тонкостях и нюансах, которые не были учтены региональным правительством при переходе на новую систему стимулирующих выплат для медиков. И пообещала обязательно скорректировать её.

Но не только в качестве водителя попробовала себя Ирина Гехт: в следующие выходные политик намерена отправится в регистратуру поликлиники и колл-центр, где сама примет вызовы и увидит, как устроена эта работа.

Также вице-губернатор Челябинской области поздравила всех волонтёров с праздником.