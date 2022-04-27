Ирина Гехт объяснила нехватку детских садов и школ в новых микрорайонах Челябинска

Политик пояснила, почему сложно привлечь к строительству федеральные деньги

В новых микрорайонах Челябинска не хватает садиков и детских садов, так как сюда проблематично привлечь федеральные деньги. Об этом в среду, 27 апреля, в программе «Большая студия» рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Чтобы заявиться в федеральную программу на строительство школы или детского сада, нужно показать рост численности населения. А у нас там практически две трети населения не прописаны. Поэтому все строительство там ведется за счет областного бюджета и за счет такого инструмента, как концессия», — пояснила Ирина Гехт.

Благодаря концессии в 2022 году начали строить две первые школы в Парковом — в 33-м и 34-м микрорайонах. В планах строительство других школ и детских садов, а также поликлиник в новых микрорайонах.

«Я думаю, что в ближайшие несколько лет вся эта инфраструктура там появится», — говорит Ирина Гехт.

Например, в Вишневой Горке и в Привилегии идет строительство детских учреждений, а в поселке Западном уже открылась больница «Полимедика», которая рассчитана на 20 тысяч человек.

Челябинская область получила 500 миллионов рублей на ремонт 17 школ.