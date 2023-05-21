Ирина Гехт напомнила южноуральцам о голосовании за объекты для будущего благоустройства

Отдать свой голос можно до 31 мая

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт напомнила жителям региона о голосовании за объекты для будущего благоустройства, которое продлится до 31 мая. Как она отметила в своем телеграм-канале, благодаря выбору южноуральцев мест для отдыха в регионе станет больше.

Разговор о благоустройстве Ирина Гехт завела, побывав в Самаре. Город впечатлил первого вице-губернатора Челябинской области: по ее словам, там развивается курортная инфраструктура, облагораживаются общественные пространства, а вслед за этим подтягивается бизнес, который отвечает на запросы гостей города.

«Когда есть запрос и от населения, руководству города и региона значительно проще работать над развитием территории. Подтверждение этому есть и в нашем регионе: посмотрите, как всего за несколько лет изменились Челябинск, Магнитогорск, другие города»,— отметила Ирина Гехт.

По ее словам, в ближайшем будущем таких мест станет больше благодаря участию жителей Челябинской области в голосовании по отбору общественных территорий для благоустройства. Проголосовать можно через портал «Госуслуги», а также с помощью волонтеров.

Известно, что свой выбор сделали уже более полумиллиона жителей региона.