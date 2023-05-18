Полмиллиона жителей Челябинской области выбрали объекты для будущего благоустройства

Проголосовать можно до 31 мая

537 тысяч жителей Челябинской области проголосовали за объекты, которые хотят видеть благоустроенными в 2024 году. Онлайн можно также решить, что именно появится на территории: фонтаны, скамейки, уличные тренажеры. На выбор есть 205 точек в области, напомнили в пресс-службе регионального правительства.

Программа «Формирование комфортной городской среды» действует в области седьмой год. За прошлые сезоны благоустроили 912 общественных пространств и 2,3 тысячи дворов. Работы проводили в каждом муниципалитете.

К примеру, в Челябинске приводят в порядок гостевой маршрут по улице Свободы, а скоро появится новое общественное пространство на пересечении улиц Калмыкова и Черкасской, обновят сквер на улице Южноуральской. В Магнитогорске реконструируют сквер Ветеранов Магнитки. Там появятся велодорожки, спортивные тренажеры и детская спортивная площадка.

В этом году в регионе благоустроят 106 общественных пространств и 96 дворов. Проголосовать за любой из них можно до 31 мая на платформе 74.gorodsreda.ru.