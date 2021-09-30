Инструкция: как открыть спецсчет на капитальный ремонт

Это позволит собственникам квартир проводить ремонт когда необходимо и контролировать расходование средств

На сегодня жители многоквартирных домов все чаще желают выйти из фонда капитального ремонта региональных операторов и создать специальный счет конкретно для своего дома, чтобы иметь возможность управлять денежными средствами по своему усмотрению. Эксперты говорят, что среди плюсов специального счета — возможность самим определять виды работ и нанимать нужного подрядчика. Как южноуральцам открыть специальный счет дома на капитальный ремонт — в инструкции ИА «Первое областное».

Шаг первый: необходимо убедиться в том, что ваш дом включен в региональную программу капитального ремонта. Для этого необходимо зайти на сайт Фонда капитального ремонта Челябинской области и найти свой дом в специальной графе. Если ваш адрес есть, значит, можно смело действовать дальше.

Шаг второй: проверьте, не перешел ли уже ваш дом на специальный счет. Это можно сделать в соответствующем реестре на сайте Главного управления Государственной жилищной инспекции Челябинской области. Если информации о вашем доме нет, значит, переходим к следующему шагу.

Шаг третий: проведите общее собрание собственников вашего дома. Уведомить жильцов о нем необходимо за десять дней до проведения собрания. На нем необходимо будет обговорить и утвердить следующее:

размер ежемесячного платежа;

банк, где будет открыт специальный счет;

владельца специального счета, которым может быть только юридическое лицо;

физическое лицо, уполномоченное на открытие специального счета;

перечень работ и сроки их проведения;

лицо, которое будет заниматься квитанциями и неплательщиками;

источники финансирования содержания и обслуживания счета.

Отметим, специальный счет можно будет открыть лишь в том случае, если за это проголосовало не менее двух третей собственников.

Шаг четвертый: откройте специальный счет в одном из российских банков. По данным Минстроя РФ, открыть счет можно в таких кредитных организациях, как Сбер, ВТБ, «Юни Кредит Банк», «Открытие», «Газпромбанк», «Россельхозбанк», и других. При этом владельцем счета может быть либо управляющая компания, либо товарищество собственников жилья, либо жилищно-строительный кооператив, либо другой специализированный потребительный кооператив.

Шаг пятый: открыв счет, предоставьте справку из банка и копию протокола общего собрания собственников в жилищную инспекцию в течение пяти рабочих дней. Также в течение 10 дней уведомите о решении открыть спецсчет всех собственников помещений.

Шаг шестой: предоставьте всем собственникам новые реквизиты, по которым они будут вносить взносы на капитальный ремонт дома.





Выполнив все шаги, придется подождать два месяца, прежде чем произойдет переход со счета регионального оператора на специальный счет дома. Затем в течение пяти рабочих дней фонд капитального ремонта перечислит неиспользованные средства на новый счет.

Кстати, фонд имеет право не перечислять средства на спецсчет в двух случаях: если есть задолженность и непогашенный кредит или заем по оплате оказанных услуг.

Плюсы специальных счетов

В том, чтобы создать специальный счет на капитальный ремонт и не платить деньги в «общий котел», несомненно, есть свои преимущества. Одно из них — уверенность жителей в том, что все средства будут идти на ремонт именно их дома. Также собственники многоквартирного дома смогут в любое время получить информацию о том, сколько средств находится на счету и сколько потрачено. Кроме того, на хранящиеся в банке средства разрешается начисление процентов.

Среди явных плюсов спецсчета на капитальный ремонт также можно выделить возможность самим выбрать подрядчика и виды работ, которые необходимо выполнить; возможность провести ремонт отдельных элементов и целых инженерных систем по мере их износа или поломки; в случае если у владельца счета есть какие-то задолженности, кроме тех, которые связаны с капремонтом, то средства с него не списываются и не входят в конкурсную массу при банкротстве его владельца.





Минусы спецсчетов на капремонт

Несмотря на явные преимущества создания специальных счетов, минусы здесь все-таки тоже есть. Например, если собственники не хотят иметь дело с управляющей компанией и желают взять все вопросы на себя, то им придется позаботиться о том, кто и как займется учетом и начислением взносов, печатью и доставкой квитанций.

Обычно проблемы возникают в маленьких домах, собственники которых решили перейти на спецсчет. Даже если все жители дома исправно платят взносы, то за год они вряд ли успеют накопить сумму, которой хватит на проведение капитального ремонта.

Контролировать качество выполненных работ собственникам также придется самостоятельно.

Как ранее сообщил в интервью ИА «Первое областное» генеральный директор фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» Виктор Тихоненко, спецсчет на капитальный ремонт — это ответственность, контроль и готовность к диалогу.

«Это не про пассивное лежание на диване. Если не заниматься этим, то вы ничего не соберете, и вас через пару лет жилищная инспекция уведомит о закрытии спецсчета», — отметил эксперт.

При этом он добавил, что счет закроют и тогда, если дом собирает менее 50 процентов от выставленных начислений. Тогда дом снова переходит в «общий котел», а собственникам в квитанциях выставляются все долги.

Однако если в вашем доме есть активные собственники, готовые взять на себя всю необходимую работу, то преимущества специального счета перекроют все недостатки.

Подробнее о специальных счетах, о том, успешно ли собственники со спецсчетами проводят капитальный ремонт и сколько домов в Челябинской области перешли на специальные счета, можно узнать в интервью с Виктором Тихоненко.