Инструкция: как избежать встречи с медведем в лесах Челябинской области

К таким животным нельзя приближаться, дразнить и пытаться кормить их

В июне 2022 года жители села Аргаяш и проезжающие мимо туристы стали свидетелями необычного зрелища — к автомобильной дороге вышел медведь, который тут же привлек к себе всеобщее внимание. Специалисты рассказали, как избежать встречи с диким зверем и как действовать, если сделать этого не удалось.

В Челябинской области естественные места обитания медведей — это горно-лесная зона, в которую входят Ашинский, Катав-Ивановский, Кусинский, Саткинский, Нязепетровский муниципальные районы, Верхнеуфалейский, Златоустовский, Карабашский, Кыштымский, Миасский и Снежинский городские округа. В указанных территориях обитает около 680 медведей.

Медведь — любопытное, но достаточно осторожное животное, избегающее встречи с человеком.

«В июле-августе у медведей проходит гон — в это время молодые медведи, не участвующие в процессе размножения, вынуждены покидать привычные для них территории, охраняемые более сильными соперниками. При обследовании незнакомой местности медведи активны и в светлое время суток могут подходить к дорогам и населенным пунктам, находящимся далеко от естественных мест обитания, привлекая внимание людей. В то же время такие звери достаточно пугливы и при малейшей опасности скрываются в лесу»,— рассказали специалисты регионального Минэкологии.

Взрослые медведи очень осторожны, живут в труднодоступных местах, не выходят к населенным пунктам и на глаза людям практически не попадаются. Опасность могут представлять только медведицы с маленькими медвежатами.

Шумное поведение в лесу поможет избежать любой внезапной встречи с медведем, уверены специалисты.

«Ходите в лес компанией, не отпускайте от себя детей, громко разговаривайте, избегайте густых зарослей и буреломов. Свойственная медведям осторожность позволит им своевременно удаляться с вашего пути. Не стоит брать в лес собак: убегая от опасности, они, как правило, бегут к своему хозяину, что может привести медведя к встрече с вами», — добавили в министерстве.





Если внезапная встреча с медведем все-таки произошла, необходимо помнить главное правило — не поворачиваться к медведю спиной и не убегать. Медведь — это хищник: подобные действия могут спровоцировать медведя на погоню за вами. Не паникуйте и поднимайте шум, встаньте на возвышенность, а при приближении зверя бросьте в него камень или палку, поднимите вверх руки, ведь этот хищник опасается всего неожиданного и крупного.

При встрече в лесу маленьких медвежат следует осторожно пятиться в обратную сторону, откуда вы пришли, и не делать резких движений, которые вместе с шумом могут привлечь внимание медведицы.

Встреча с медведем возле дорог и на окраине населенных пунктов не представляет опасности для окружающих. Тем не менее, к таким животным нельзя приближаться, дразнить и пытаться кормить их.

Ранее ИА «Первое областное» подготовило инструкцию, из которой ясно, что делать и как себя вести при встрече с различными дикими животными.