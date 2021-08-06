Накануне в национальном парке «Таганай» туристы встретились с медведем. Путешественников эвакуировали сотрудники МЧС – к счастью, все обошлось. Однако удача не всегда благосклонна – грибники и туристы находятся в наибольшей зоне риска, впрочем, и остальные гости леса не застрахованы от появления на своем пути волка или медведя. ИА «Первое областное» подготовило инструкцию, прочитав которую, станет ясно, что делать и как себя вести при встрече с диким животным.
Медведь
При встрече с косолапым не стоит пытаться убежать. По словам охотников, дикие животные сами избегают встречи с человеком, поэтому достаточно лишь соблюдать некоторые правила поведения в лесу, чтобы не столкнуться с медведем. Главный совет специалистов – передвигаться по лесу не в одиночестве, а компанией. При этом важно негромко разговаривать, чтобы предупредить зверя о своем приближении, тогда животное не пойдет вам навстречу.
Если вы решите остановиться на привал, то лучше подобрать для этого открытый участок леса, а после приготовления пищи на костре все остатки еды необходимо сжечь, а консервные банки опалить, иначе велик шанс встретить медведя, почуявшего запах еды.
Но что, если перед вами оказались медвежата, такие маленькие и милые? Время сделать фотографию или просто полюбоваться? Ни в коем случае нельзя останавливаться: неподалеку ходит их мама-медведица, и она точно будет недовольна вашим приближением к малышам.
Однако предположим, что встречи избежать не удалось: вы видите приближающегося медведя, кровь стынет в жилах. В данном случае совет банальный, но дельный – постараться сохранить спокойствие, как бы это ни было трудно: трезвый рассудок – главный помощник. Если медведь вас не заметил, постарайтесь бесшумно скрыться из поля его зрения и осторожно покинуть лес. Если же вы пересеклись с хищником взглядами, поговорите с ним низким голосом. Животное может подойти поближе и встать на задние лапы, чтобы обнюхать вас и убедиться в отсутствии угрозы. Самое важное в этот момент – не шевелиться и не убегать, потому что медведь расценит это как опасность и побежит за вами. Догнать, увы, получится: эти хищники хороши в беге. Не пытайтесь залезть на дерево – и там косолапый сможет достать. Когда медведь агрессивен и собирается напасть, нужно лечь на землю и притвориться мертвым. Обычно обитатель леса видит, что человек не представляет опасности, обнюхивает его и уходит. В других случаях остается, наоборот, громко кричать, звать на помощь и по возможности греметь металлическими предметами: когда хищник увидит других людей, он испугается и убежит.
Кабан
А вот от этого лесного хищника можно спастись на дереве.
К сожалению, большую часть нападений дикого кабана провоцирует сам человек. Зверь нападает, если он ранен и разъярен: в такой ситуации лучше не попадаться ему на глаза. Пока вы вне поля зрения животного, можно попытаться незаметно скрыться, но когда раненый кабан увидел человека и побежал в его направлении, для принятия решений остаются считанные секунды.
Самый лучший способ защиты – залезть на дерево. Оно даже не обязательно должно быть высоким, главное – крепким. Не трудно догадаться, что кабан не умеет лазать по деревьям и прыгать – скоро он потеряет интерес и уйдет.
По собственному неприятному опыту скажу: животное можно отпугнуть сигналами охотника – специальными пиротехническими патронами. Главное не пытаться использовать их как средство самообороны: кабан от попадания не умрет, а лишь сильнее разозлится. Стреляйте в воздух – в большинстве случаев удастся отпугнуть зверя.
Волк
Это животное чувствует человеческий страх лучше всех хищников, поэтому при встрече с ним в первую очередь нужно руководствоваться простым, упомянутым ранее, правилом: сохранять спокойствие. Нельзя поворачиваться к волку спиной: он расценит это как повод для нападения. Если же перед вами целая стая, нужно медленно отступать назад, находясь при этом к волкам лицом и громко разговаривая. Стоит постараться взобраться на дерево.
Худший расклад – волк напал. Что делать? Попытайтесь не дать повалить себя на землю, удерживайтесь на ногах как можно дольше и громко зовите на помощь. Самые отчаянные могут попробовать вставить хищнику в пасть толстую палку. При смыкании челюсти животное испытает боль, попытается избавиться от помехи, и у вас будет время для того, чтобы убежать.
Лось
Всем известно, что лось – травоядное животное, однако для человека он может быть опаснее медведя. Наиболее агрессивны лоси в начале осени, когда у них проходит брачный период. В это время лось настолько опасен, что гораздо легче предотвратить встречу с ним, чем спастись от его рогов.
Если кора на деревьях ободрана примерно на уровне человеческого роста, – неподалеку ходит лось. Распознать его близкое местонахождение можно и по кучкам помета на земле.
Однако, если же вам не повезло и животное вас заметило, попробуйте спрятаться за деревом. У лосей плохое зрение, и он может потерять цель из виду. Не бегите: так вы только вызовете у него большую агрессию. Пока животное смотрит на вас, замрите и не шевелитесь, а если лось нападает – залезьте на дерево и ждите, пока он уйдет.
По состоянию на 2018 год, когда специалистами областного Минэкологии и охотничьих хозяйств проводилась «перепись» диких животных, в Челябинской области обитает 653 бурых медведя 4,3 тысячи кабанов, 192 волка и 7,5 тысяч лосей.
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