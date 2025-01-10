Иностранцы-нелегалы должны урегулировать свой правой статус в России до 1 мая

Опубликован указ президента

Иностранные граждане, находящиеся в России с нарушением сроков пребывания, должны урегулировать свой правовой статус до 1 мая 2025 года. Соответствующий указ подписал президент России 30 декабря 2024 года.

Указ направлен на усиление контроля в миграционной сфере и определяет особенности правового положения иностранных граждан, которые должны быть включены в реестр контролируемых лиц.

При подаче документов граждане пройдут процедуру биометрической идентификации, медицинское освидетельствование, а также проверку задолженностей по уплате пошлин, налогов, сборов, штрафов и других обязательных платежей.

Если нелегальные мигранты не успеют урегулировать свой статус, они будут высланы из страны. Основания для отказа в урегулировании правового положения иностранных граждан также закреплены в указе. Запреты и меры не применятся в отношении лиц, заключивших контракт с Минобороны РФ.

Напомним, в 2025 году в Челябинске будет реализован пилотный проект Центра социальной и культурной адаптации иностранных граждан.