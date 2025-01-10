В Челябинске откроется центр адаптации для иностранцев

На его базе запустят курсы по знанию законов РФ

В Челябинской области на создание Центра социальной и культурной адаптации иностранных граждан будет направлено 54,3 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правовой информации.

Правительству региона предстоит утвердить устав для организации. Помимо адаптации иностранных граждан, центр будет способствовать противодействию экстремизма. Об этом губернатор Челябинской области Алексей Текслер говорил на заседании Совета по реализации государственной национальной политики в декабре.

В адаптационном центре иностранцы смогут получить информацию о законодательстве РФ, о нормах поведения, религии. Трудовые мигранты смогут проходить в организации специальный курс, разработанный совместно с Федеральным агентством по делам национальностей.

Планируется, что пилотный проект в регионе будет реализован в 2025 году.