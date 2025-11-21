Новый терминал магнитогорского аэропорта сможет пропускать 200 пассажиров в час

Проект одобрен Главгосэкспертизой России

Проект строительства нового пассажирского терминала в аэропорту Магнитогорска одобрен Главгосэкспертизой. Проект станет следующим этапом модернизации воздушной гавани.

Пропускная способность нового терминала составит 200 пассажиров в час. Он будет обслуживать только внутренние рейсы, пассажиры международных направлений по-прежнему будут пользоваться действующим терминалом.

Трехэтажное здание построят северо-восточнее существующей инфраструктуры. Его архитектурный облик, по замыслу проектировщиков, будет отсылать к истории аэропорта и Магнитогорского металлургического комбината, для обслуживания которого он был основан в 1930 году.





С терминалом на уровне второго этажа будут соединены посадочные галереи, ведущие к телетрапам. Для маломобильных пассажиров во всем здании создадут безбарьерную среду без перепадов высот.

Проектом также предусмотрено строительство всей необходимой инженерной инфраструктуры: котельной, трансформаторных подстанций и дизельных электростанций.

Застройщиком выступает АО «Международный аэропорт Магнитогорск», генеральным проектировщиком — институт «Аэропроект».

Ранее ИА «Первое областное» писало, что вопрос строительства нового аэропорта в Магнитогорске поручил проработать президент Владимир Путин.