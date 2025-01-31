Индустриальный центр с благополучной экологией: проверено на Челябинской области

«У предприятий будет больше возможностей участвовать в экостандарте»: глава экосовета при губернаторе Рашид Исмаилов рассказал об итогах работы общественной площадки

Стереотип, что индустриальный центр является неблагополучным с точки зрения экологии, уходит в прошлое. Челябинская область это подтверждает. В этом уверен председатель Российского экологического общества, руководитель экологического совета при губернаторе Рашид Исмаилов.

Экологический прогресс за последние пять лет показывает, что крупный промышленный центр может быть городом благополучным с точки зрения качества жизни людей, экологии.

«Мы подвели промежуточный итог нашей работы. У была своего рода эко-пятилетка, по итогам которой сегодня мы получаем обратную связь от корпоративного сектора, власти и населения, что губернаторский экосовет — это состоявшаяся коммуникационная и экспертная площадка с высоким уровнем доверия», — отмечает Рашид Айдынович после заседания экосовета.

За пять лет экосовет наладил рабочие отношения с промышленным сектором, обеспечивал его экологическую открытость. Эксперты внимательно следят за реализацией реформы частоты, организуют мониторинг состояния контейнерных площадок.

«Мы реализуем проекты по сохранению биоразнообразия. Контролируем состояние водных объектов, очистных сооружений» — говорит Рашид Исмаилов.

Флагманским проектом экосовета является региональный экологический стандарт. Губернатор поддержал инициативу о его актуализации.

«Что это значит? Будет больше возможностей для присоединения организаций и компаний из разных отраслей. Такой запрос есть, и мы хотим под этот запрос подстроиться», — поясняет глава экосовета.

К работе будут присоединяться компании из агропромышленного комплекса, торговой сферы, учебные заведения, медиаструктуры. Актуальными в ближайшее время станут вопросы о контроле над реализацией нового национального проекта «Экологическое благополучие».

«Напомню, у нас есть полномочия осуществлять губернаторский контроль. Это ко многому обязывает, дает значительные административные возможности для того, чтобы действительно мониторить работу чиновников, контролировать, как соблюдаются наши экологические права и экологическое законодательство промышленниками», — подчеркивает Рашид Исмаилов.

Экосовет будет усиливать взаимодействие с муниципалитетами, эту идею также поддержал губернатор. Работа экспертов будет проходить как по системным задачам, так и по точечной реализации экологической политики «на земле».

Также одной из актуальных тем Рашид Исмаилов назвал строительство объектов инфраструктуры, в том числе туристической, в территориях, расположенных рядом с природными объектами.

«Много возникает вопросов у населения. Например, мы провели большую научно-экспертную работу по мастер-плану территории реки Ай. Необходимо находить баланс между развитием территории и соблюдением природоохранного законодательства», — уверен глава экосовета.