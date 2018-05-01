/ Дети поздравили мясным тортом лису Майю с днем рождения

Обитателю челябинского зоопарка исполнилось 4 года.

1 мая в Челябинском зоопарке отмечают день рождения одного из обитателей. Лиса Майя сегодня принимает поздравления. В 2014 году она попала в зоопарк. Ее истощенную и одинокую подобрали люди под Курганом, после чего передали под присмотр местных зоологов.

Майю воспитывали люди с малого возраста, она была очень контактна и эмоциональна. Сейчас у нее избирательная контактность. Сегодня она празднует четвертый день рождения. Ее привезли 1 июня, в День защиты детей. Она была примерно месячного возраста, поэтому мы решили праздновать ее день рождения 1 мая. В этом году погода нас, конечно, подвела. Мы пригласили детей, чтобы они сделают мясной тортик. Они сами будут резать мясо, все для этого заготовлено. Потом мы отнесем это все в вольер. — рассказала сайту «Первый областной» культорганизатор Челябинского зоопарка Елена Чудакова.

Довольную именинницу сняли на видео, к праздничному «банкету» присоединились и другие лисы, обитатели вольера.