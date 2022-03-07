Игру Minecraft удалили из App Store и Google Play в России

Приложение больше не выходит в строке поиска

Популярная игра Minecraft оказалась недоступной для пользователей из России — приложение исчезло из App Store и Google Play, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Вероятно, игра оказалась недоступной для скачивания в нашей стране из-за того, что 4 марта американская компания Microsoft заявила, что приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России, а правами на игру владеет именно Microsoft. При этом компания не комментировала удаление приложения в онлайн-магазинах на территории России.

Напомним, в декабре 2020 года глава Карабаша заявил о том, что местные жители работают над созданием города в компьютерной игре Minecraft. Уже в апреле 2021 года пользователи могли видеть новую локацию «Карабаш».

В конце 2021 года в игре появился и центр Челябинска. Автор под ником Acid воссоздал зону от улицы Цвиллинга до ЮУрГУ по проспекту Ленина.