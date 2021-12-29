Центр Челябинска построили в игре Minecraft

Автор воссоздал в виртуальном мире площадь Революции, Публичную библиотеку, ЮУрГУ и ТРК «Родник»

В мире компьютерной игры Minecraft построили центр Челябинска. Автор под ником Acid воссоздал зону от улицы Цвиллинга до ЮУрГУ по проспекту Ленина. Особое внимание виртуальный строитель уделил главным челябинским зданиям: он собрал из простых блоков Публичную библиотеку, Молодежный театр, Театр драмы им. Наума Орлова, Педагогический университет и ТРК «Родник».



Онлайн-версию Челябинска сделали для Build The Earth. Build The Earth — это глобальный проект по строительству земного шара в Minecraft. За строительство городов России отвечает команда TeamCIS. По их словам, Челябинск — один из крупнейших и быстрорастущих городов на Сервере. Чтобы прогуляться по виртуальному Челябинску, нужно зайти на сервер проекта и перейти в город по команде в строке /warp ru_chelyabinsk.

Вместе с Челябинском энтузиасты из разных городов строят Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Новосибирск, Екатеринбург и десятки других городов страны. А несколько лет назад школьники построили в Minecraft копию Карабаша.