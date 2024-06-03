Игровую комнату открыли в психоневрологическом диспансере Челябинска

Она скрасит больничные будни девочек-подростков

У девочек-подростков, которые проходят лечение в Областной клинической психоневрологической больнице № 1, появилась игровая комната. Ее открыли по инициативе детскому омбудсмена и при поддержке благотворителей, сообщает в личном телеграм-канале уполномоченный по правам детей в Челябинской области Евгения Майорова.

«Преображение просто удивительное. Теперь в больнице есть место, не похожее на больницу. Солнечно-розовые стены, белые мягкие диванчики, уютные шторы, через которые не видны решетки», — написала Евгения Майорова.

Отделение для девочек-подростков открыли осенью 2023 года.

Многие пациентки лежат здесь месяцами. Сейчас в отделении проходят лечение 30 подростков, в том числе жертвы буллинга, а также школьницы, не выдержавшие напряжения при подготовке к экзаменам, и дети, склонные к суициду. Всем им нужны позитивные мысли и яркие краски.