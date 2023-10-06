В челябинской больнице открыли отделение для девочек-подростков с нервным срывом

Школьницы попадают сюда из‑за буллинга и завышенных ожиданий родителей

В Челябинске на базе Областной психоневрологической больницы № 1, открыли новое отделение для девочек-подростков. Здесь проходят лечение школьницы от 14 до 17 лет. Почему подросткам приходится обращаться за помощью к психиатрам, журналистам ИА «Первое областное» рассказали сами медики.

Подростковый возраст сам по себе нелегкое испытание. Маленький человек становится взрослым: идет интенсивный рост организма и гормональная перестройка. Медики говорят, что психические расстройства у детей нередко дебютируют именно в это время. И зачастую они не связаны с патологией мозга — их провоцируют отношения в обществе.

Главный детский психиатр Челябинской области Татьяна Чижова назвала основные причины, по которым здоровые девочки попадают в психиатрическую больницу.

«Семья внушает ребенку: ты уже взрослый, выбирай профессию. Однако дети не всегда готовы взрослеть, не готовы брать ответственность на себя. Кроме того, в этом возрасте дети начинают готовиться к сдаче экзаменов, появляется страх перед будущим. А еще многие сидят в гаджетах: вроде бы и общаются со своими ровесниками, но у них нет настоящих друзей. Подростки чувствуют себя одинокими, неспособными выстоять в этой жизни. Кто-то становится жертвой буллинга. Все это — дополнительный стрессовый фактор», — говорит Татьяна Чижова.

По словам доктора, родители очень часто имеют в отношении ребенка завышенные ожидания. Многие требуют получить высшее образование. Хотя ребенок мог бы закончить техникум, колледж и жить счастливо. Однако среднее профессиональное образование воспринимается как нечто постыдное.

«У одного ребенка IQ — 80, у другого — 40. И то, и другое — норма. Но возможности у таких детей разные. Нужно трезво оценивать силы ребенка. И прислушиваться к его желаниям. Бывает, ребенок творческая натура, а его заставляют учиться на юриста», — рассказывает Татьяна Чижова.

В отделение для подростков девочки попадают по-разному. Одни приходят по направлению районного психиатра, других привозят на скорой. Иногда после того, как ребенок пытался покончить с собой.

До 15 лет согласие на госпитализацию дают родители, после девочка принимает его сама. Врачи советуют не отказываться от помощи. Тем более что современные препараты практически не имеют побочных эффектов и безопасны для детей.

В стационаре также работают психологи, с которыми можно обсудить страхи и конкретные жизненные ситуации. И педагоги, которые занимаются с пациентами творчеством — лепкой, музыкой, рисованием.

«После стационара ребенок продолжает лечиться дома под наблюдением районного психиатра. Иногда девочки возвращаются к нам, но только в тех случаях, когда родители забрали ребенка раньше выписки и не выполняли дома рекомендации лечащего врача», — говорит заведующая детским отделением Нина Капитонова.

Ранее мы рассказывали о том, что в школах Челябинской области работает «Почта доверия». Любой ребенок может анонимно задать психологу волнующий его вопрос.