/ Ленька из фильма «Любовь и голуби» ушел из жизни

Свои соболезнования выразил режиссер фильма Владимир Меньшов.

Актер Игорь Лях, известный широкому зрителю по фильму «Любовь и голуби», скончался. Артист ушел из жизни в возрасте 55 лет. По сообщениям СМИ, причиной смерти стала остановка сердца. Врачи не успели оказать заслуженному артисту России помощь.

Режиссер Владимир Меньшов выразил свои соболезнования в связи с кончиной актера.

Это неожиданная и преждевременная смерть, можно сказать, даже молодого человека по нынешним временам. Он на поколение с лишним моложе меня, и такое произошло. Смерть очень ранняя. Не знаю, чем она вызвана, но мне очень жаль. — передает RT слова Владимира Меньшова.

Напомним, в апреле этого года из жизни ушла коллега Ляха по картине «Любовь и голуби» — актриса Нина Дорошина. Ей было 83 года.