Из Челябинска пустят дополнительный поезд до курорта в Сочи

Открыта продажа билетов

Южноуральцы смогут уехать на отдых в Сочи новыми рейсами. Дополнительный поезд сообщением Иркутск — Имеретинский курорт проследует через Челябинск в августе и сентябре. Открыта продажа билетов, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Как рассказали представители Южно-Уральской железной дороги, поезд № 553/554 сообщением Иркутск — Имеретинский курорт будет следовать через станции Челябинск, Орск и Оренбург. Дополнительный поезд совершит несколько рейсов в конце лета и начале осени.

«Отправление из Челябинска 11, 18, 25 августа, 1, 7 сентября в 15:43 по местному времени. Отправление из Орска в эти же сутки в 23:59. Из Оренбурга — 12, 19, 26 августа, 2, 8 сентября в 06:08», — говорится в сообщении.

В Адлер пассажиры прибудут 14, 21 и 28 августа, а также 4 и 10 сентября в 05:47. Обратно поезд отправляется в эти же сутки в 13:06.

В Челябинск можно будет вернуться 17, 24 и 31 августа, а также 7 и 13 сентября в 05:29.

Напомним, в этом году ЮУЖД назначила на лето три дополнительных пассажирских поезда из Челябинска к Черноморскому побережью.