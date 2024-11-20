Губернатор оценил работу нового «IT-куба» в Троицке

Объект заработал с нового учебного года

Второй точкой рабочей поездки Алексея Текслера в Троицк стал лицей № 17. Здесь с нового учебного года заработал «IT-куб», открытый по нацпроекту «Образование» при поддержке губернатора Челябинской области.

Здесь дети и подростки обучаются программированию, мобильной разработке, разработке приложений, основам алгоритмики и логики, системному администрированию.

«„IT-куб“ — большое современное пространство, где кроме обычного образовательного процесса есть еще и дополнительное образование для детей только из этой школы по линии информационных технологий. Обучение по дополнительным образовательным программам бесплатное», — отметил губернатор.

Он добавил, что в городе открыт и новый интернет-класс, идет взаимодействие с крупными компаниями, которые, по сути, готовят свои будущие кадры.

«Вопрос подготовки кадров сегодня основной, и профориентация, подготовка к выбору профессии начинается, конечно, в школе. И такие пространства, конечно, помогают сориентировать детей на выбор профессий, которые сегодня востребованы», — подчеркнул глава региона.

Добавим, в лицее также обновили спортивное ядро: реконструировали стадион, новое поле, дорожки, и также здесь помимо школьного процесса организованы и дополнительные секции.

«Очень важно, чтобы инфраструктура, которую мы обновляем, работала и во внеурочное время тоже», — добавил Алексей Текслер.

Ранеегубернатор отчитал подрядчика, который затянул сроки строительства ФОКа в городе.