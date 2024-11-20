Алексей Текслер отчитал подрядчика, который грубо нарушил сроки сдачи ФОКа в Троицке

Готовность спорткомплекса, который ждали к началу зимы, составляет чуть больше 50%

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил первый объект рабочей командировки в Троицке — спортивно-оздоровительный комплекс, который должны были сдать до 30 ноября 2024 года. Правильнее сказать, что глава региона приехал на стройплощадку — готовность комплекса на 20 ноября составляет всего 52%, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Алексей Текслер был откровенен с подрядчиком:

«Подвели откровенно. И причины меня не интересуют. Я знаю, что у вас много объектов здесь. Надо было силы распределять таким образом, чтобы объект для детей был готов и готов вовремя. Вы этого не сделали! И меня такое не устраивает», — подчеркнул он.

На объекте не закрыт тепловой контур, а значит, нет возможности проводить внутренние работы. Подрядчик говорит, что новый срок — апрель 2025 года.

Губернатор поручил главе города Дмитрию Гатову взять объект на особый контроль:

«Есть потребность в спортивных объектах в городе, и ФОК должен ее закрыть. Разумеется, я неудовлетворен. Я хотел бы, чтобы подрядчики выполняли свои обязанности. Глава возьмет на особый контроль завершение работ на этом важном объекте».

Напомним, строительство трехэтажного ФОКа ведется в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области» с 2023 года. После ввода в эксплуатацию ФОКа запланирована работа спортсекций и тренировки, работа групп здоровья для населения среднего и старшего возраста. Данный спортивный объект позволит проводить соревнования местного, областного и регионального значения. Вместимость здания — 500 зрителей.