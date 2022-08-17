В Челябинской области собирают богатый урожай озимой пшеницы

Успехи обусловлены теплой погодой и правильным внесением удобрений

В Челябинской области обмолотили более 85 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур и собрали 142 тысячи тонн зерна. Успехами в сборе урожая поделились в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства.

«В начале уборочных работ урожайность всегда более высокая за счет того, что предприятия сначала обмолачивают озимые культуры (однолетние зерновые, жизненный цикл которых требует перезимовки, — прим. ред.). Их площади небольшие по сравнению с яровым севом (высеваются ранней весной и вызревают уже к середине-концу лета, — прим. ред.), но они дают хорошую прибавку к урожаю», — отметили в Минсельхозе.

Озимые — хороший способ подстраховаться от засухи. Корни у этих культур крепче, чем у яровых, они весной быстро растут, используя зимнюю влагу.

В одном из хозяйств — приводит пример Минсельхоз — средняя урожайность озимой пшеницы — пять тонн с гектара, а на отдельных участках – до 6,4 тонны. Общая площадь сбора этой культуры в хозяйстве — 1134 гектара.

Такой хороший урожай озимой пшеницы в этом году во многом за счет благоприятных погодных условий и внесению в почву органических удобрений.