Губернатор Челябинской области поручил провести служебные проверки после падения льда с крыш на детей

Алексей Текслер призвал жителей региона сообщать о недоработках местных властей

Губернатор Алексей Текслер поручил главам и коммунальным службам провести обследование всех социальных объектов и домов на наличие наледи и сосулек. Глава региона в своем телеграм-канале призвал южноуральцев сообщать о недоработках местных властей. По случаям падения льда на детей в Фершампенуазе и Магнитогорске он поручил провести служебные проверки.

«Сразу два вопиющих случая падения льда с крыш зданий на детей — в Нагайбакском районе и Магнитогорске. Ребенка из Фершампенуаза спасти не удалось. Следствие выводы сделает, я же поручил провести служебные проверки. Виновные обязательно понесут наказание», — сообщил глава региона.

Он поручил главам и ответственным коммунальным службам немедленно обследовать кровли муниципальных объектов и многоквартирных домов.

«Выходных в этом вопросе быть не может. Второй раз предупреждать не стану — полетят головы. Где видите недоработки, пишите, будем реагировать», — предложил Алексей Текслер.

Напомним, трагический случай произошел накануне в селе Фершампенуаз. С крыши физкультурно-оздоровительного комплекса на 12-летнего ребенка упала ледяная глыба. Мальчик скончался. СК возбудил уголовное дело, предусмотренное ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Второй случай падения льда на ребенка произошел также накануне в Магнитогорске. В социальных сетях женщина пожаловалась на работу управляющей компании, когда с крыши многоквартирного дома наледь упала на затылок ребенку. Мальчику оказали необходимую помощь.