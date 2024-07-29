Алексей Текслер: «Будем все вместе восстанавливать»

Детей из районов, пострадавших от дождевого паводка, отправят в лагеря

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 29 июля, работает в Еманжелинске. В поселках Пионерском и Рабочем он встретился с жителями, пострадавшими от дождевого паводка, выслушал их просьбы и заверил, что один на один с бедой их не оставят.

«Сейчас надо дождаться, чтобы вода ушла, а потом будем вместе все восстанавливать. Одних не оставим — даже не переживайте. По размещению. У нас развернуты ПВРы, есть санатории, профилактории — при необходимости обеспечим жилье на долгую перспективу», — обозначил губернатор.

Он добавил, что детей из пострадавших от большой воды районов можно отправить в летние лагеря, — такое поручение уже дано.

«Основной вопрос на сегодня — это выплаты. Первая материальная помощь будет уже сегодня. Далее — оценка ущерба: есть подтопленные и даже затопленные дома. Все вопросы будем решать оперативно по мере того, как будет уходить вода. Будем все вместе с этой ситуацией справляться», — резюмировал глава региона.

Также Алексей Текслер провел оперативный штаб, где обсуждались первоочередные мероприятия по устранению последствий стихии.