Губернатор Алексей Текслер вышел на субботник у мемориала «Скорбящие матери» в Челябинске

Глава региона призвал южноуральцев встретить майские праздники в чистоте

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал южноуральцев выйти на субботники и поддержать ежегодную традицию по очистке своих городов и сел от зимнего скопления мусора. Глава региона Алексей Текслер и мэр Наталья Котова приняли участие в уборке территории у мемориального комплекса «Скорбящие матери» в пятницу, 22 апреля, после объезда дорог. В субботники приняли участие и студенты энергетического колледжа им. С. М. Кирова, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Завершение рабочей недели для многих жителей области ознаменовалось субботниками. На очистку территорий от зимнего скопления мусора на Аллею Славы вышли сотрудники правительства. Алексей Текслер, Наталья Котова и министр образования и науки Александр Кузнецов приняли участие в субботнике у мемориального комплекса «Скорбящие матери». Ежегодно здесь убираются студенты энергетического колледжа.

«Это место особое. Мемориальный комплекс воздвигнут в память о солдатах, которые умерли в эвакуационных госпиталях в Челябинске. Сейчас, когда наша страна проводит специальную военную операцию и борется с неонацизмом, особые чувства возникают при воспоминании воинов, которые погибли в Великой Отечественной войне. Привести в порядок это место — наш долг. Как и навести порядок во всем регионе — в городах, селах, дворах. И без помощи жителей это сделать очень сложно», — сказал губернатор.

Алексей Текслер поблагодарил студентов энергетического колледжа за добрую традицию ежегодно убираться возле памятника. Он также отметил, что уборка должна пройти по всему региону и напомнил главам, что мусор вдоль дорог в мешках должны вывозиться вовремя.

Как отметила Наталья Котова, субботники в Челябинске продлятся до 1 июня. Она поставила задачу перед всей командой администрации города — навести максимальный порядок к майским праздникам.