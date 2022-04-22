Алексей Текслер увидел три плюса и жирный минус дорожного строительства Челябинска

В течение дня губернатор Челябинской области осмотрел стройки и проблемные участки на трассах областного центра

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в пятницу, 22 апреля, провел инспекцию дорог Челябинска. Первая точка в его маршруте — участок на улице Бейвеля от Салавата Юлаева до 47 микрорайона, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Улица Бейвеля давно пользуется плохой славой у челябинцев: две полосы не справляются с напряженным трафиком в часы пиковой нагрузки, а тротуаров нет вовсе.





Как сообщил Алексею Текслеру председатель комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска Ринат Кучитаров, проект расширения улицы до шести полос рассчитан до сентября 2024 года. Посередине будет разделительная полоса с зеленым газоном шириной 10 метров. Стоимость работ по строительству 2,226 км дороги и благоустройству тротуаров — 742,4 миллиона рублей.

«Очень правильный проект. Хорошо, что учтено обустройство не только тротуара, но и велодорожки. Не устану повторять, строительство новых жилых комплексов должно быть комплексным, с социальной инфраструктурой, дорогами и прочим. А так нам теперь приходится решать эти проблемы», — слова Алексея Текслера были адресованы прежде всего участвовавшей в инспекционной поездке главе Челябинска Наталье Котовой.





Следующая остановка главы региона — улица 40 лет Победы, где через неделю стартует обустройство пешеходной зоны от Братьев Кашириных до Университетской Набережной. Подрядчик, представитель компании «Арсак», рассказал губернатору, что в планах - закончить работу за полгода. На пешеходной улице установят 290 малых архитектурных форм, смонтируют плиточные тротуары и обустроят велодорожку.

Алексей Текслер поинтересовался, кто будет поставлять тротуарную плитку. Услышав, что выбор будет сделан между местным и производителем из другого региона, заметил:

«Местный производитель приоритетнее. Мы ориентируем всех подрядчиков на работу с локальными производителями».







Отдельный вопрос — озеленение. Проект предусматривает высадку 302 крупномерных деревьев: елей, берез, яблонь. Губернатор потребовал проконтролировать, чтобы все саженцы прижились.

Оказалось, что тема озеленения волнует и местных жителей. Пенсионерка пожаловалась Алексею Текслеру на события еще пятилетней давности: тогда на улице братьев Кашириных снесли много старых деревьев, на их месте построили здания для магазинов. Губернатор заверил женщину, что бесконтрольной вырубки зелени не допустит.





Житель соседнего с будущей пешеходной зоной дома пожаловался на сильный шум от потока машин по Братьев Кашириных. Предложил поставить по кромке проезжей части щиты от шума и пыли.

«Щиты оправданы на въезде в город. Здесь городская улица, не будем ее перегораживать. Для защиты от шума будем сажать больше деревьев. А пыль с дороги — как раз и стоит задача, чтобы пыли и грязи не было», — заявил Алексей Текслер.







Уже ставший традиционным «разворот Текслера»: губернатор вне плана заехал на улицу Куйбышева, где просел асфальт на проезжей части буквально рядом с прошлогодним большим провалом. На этот раз происшествие не столь масштабное — образовавшуюся в асфальте впадину уже засыпали щебенкой.

«Произошел прорыв коллектора. Будем наблюдать за местом до понедельника, затем приступим к ремонтным работам», — пообещала Наталья Котова губернатору.



Новая точка в объезде — дорога по 2-й Эльтонской от улицы Трашутина до берега Первого озера. Работы здесь ведутся с четвертого апреля.

По словам Рината Кучитарова, за это время подрядчик успел снять большое количество грунта, оставшегося после жилищного строительства, и оборудовать временный проезд для жителей.

«Проект рассчитан на 2022-2023 годы, закончим в октябре 2023. Стоимость проекта 173,3 миллиона рублей, в этом году освоим 89 миллионов. На следующий год планируется работа по верхнему слою и благоустройству», — доложил Кучитаров.

Две полосы дороги на берегу озера закончатся кольцом для разворота общественного транспорта. Предусмотрены также широкие зеленые пространства, тротуары и велодорожка.





Алексей Текслер поинтересовался общим состоянием дел в Чурилово. Здесь ведутся дорожные работы на нескольких улицах. Улицу конструктора Духова подрядчик «Аксак» делает с опережением, в прошлом году закончил 95% работ.

«Проектируйте. Чурилово — еще один пример неправильного планирования застройки, здесь есть проблемы не только с дорогами, но и с социальной инфраструктурой и благоустройством. Надо это исправлять», — подвел итог губернатор.

На последней точке «дорожного» маршрута Алексея Текслера дела оказались совсем не благополучны. Запланированная еще в 2020 году реконструкция улицы Агалакова от Гранитной до Гагарина и Гранитной от Дзержинского до Копейского шоссе никак не может начаться. Дорог тут попросту нет, есть разбитая грунтовка вдоль знаменитой Плодушки и небрежно сделанные пешеходные переходы через трубопроводы.





Ситуация до мелочей напоминает прошлогоднюю. Текслер приезжал на Агалакова 15 апреля 2021 года, но и тогда, и сейчас представитель подрядчика (компания "Челябинский институт генерального планирования транспорта") Александр Павлюченко ссылается на неготовность проекта. Он долго перечислял оправдания: не было техусловий на трубопровод, пришлось переделывать проект по ливневой канализации и так далее, надо было увязывать планы с планами города по реконструкции улицы Бобруйской и прочее.

«Это не космическая станция, это всего лишь улица. Мы год назад 15 апреля тут встречались. Это город, а тут какие-то непонятные проселочные дороги. Я возмущен ситуацией. Проект не готов? Можно по-разному относиться к проекту, или письмо написать и ждать, или ножками пойти и вопросы решить. Мы должны были уже начать работу, мы обещали жителям!» — возмутился губернатор.

Не слушая оправданий подрядчика, губернатор дал команду министру дорожного хозяйства Алексею Нечаеву взять проблемный объект на особый контроль. По прикидкам министра, реально согласовать проект работ уже к концу мая. То есть конкурсные процедуры можно начать в начале лета.

«Еще одного шанса у вас не будет!» — предупредил Текслер Александра Павлюченко.



В завершении рабочей поездки Алексей Текслер подвел итоги и анонсировал планы по дорожным работам и благоустройству на текущий год. Речь идет примерно о 800 км дорог. Помимо региональных и муниципальных дорог идет активное строительство федеральных трасс. На М-5 в этом году завершится работа на участке в сторону Екатеринбурга. Это будет полностью четырехполосная трасса. На М-5 «Урал» идут работы со стороны Башкирии в Ашинском районе, а также реконструкция дороги от Чебаркуля до Миасса. В Челябинске в этом году тоже серьезные планы, на которые направят на 15 процентов больше средств, чем в прошлом году. Это около 40 объектов различных дорожных работ, не говоря о ямочных.

«Такого рода объектов сегодня порядка 40 по Челябинску. Все наши работы по улицам сопровождаются ремонтом тротуарной части, плюс отдельно городу была оказана помощь на тротуары. В целом за рамками работ по дорожной сети огромное количество планов по благоустройству. Больше 1 миллиарда 200 тысяч рублей по „Комфортной городской среде“, более миллиарда рублей по инициативному бюджетированию, а также отдельные крупные проекты в каждом муниципалитете. В Челябинске будет сквер у „Юности“ вместо автостанции, благоустройство сквера камней, переход на Алое поле и так далее. Вся эта зона становится популярной — люди приезжают каждый день», — сообщил глава региона.