Губернатор Алексей Текслер вручил награды лучшим сельхозпроизводителям

Аграрии Челябинской области отметили День фермера

В пятницу, 1 июля, село Коелга на время превратилось в сельскохозяйственную столицу Южного Урала. Сюда съехались аграрии со всего региона, чтобы отметить традиционный День фермера. Поздравить участников прибыли губернатор Алексей Текслер и министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Гостей встречали самодеятельные коллективы Еткульского района, здесь же можно было полакомиться продукцией фермеров — от хлеба до сала. Напомним, последние два года для агрокомплекса Челябинской области выдались непростыми: на ковидные ограничения наложилась серьезная засуха. Весна 2022 года осложнилась еще и введенными против России санкциями.

«Работа у крестьян всегда нелегкая. Тем приятнее чувствовать поддержку властей и получать результаты своего труда. В этом году при большем урожае мы, увы, рассчитываем выйти по финансовому показателю только на уровень прошлого года. Поэтому господдержка жизненного необходима», — объяснил ситуацию глава крестьянско-фермерского хозяйства села Еманжелинка Дмитрий Ярош.

О господдержке аграриев и ближайших перспективах села рассказал губернатор Алексей Текслер.

«День фермера — хорошая традиция и повод отметить окончание посевной. Мы смогли увеличить на 4 процента площадь посевных земель. Не самый крупный успех региона, но один из главных факторов успеха — это именно фермеры. У вас самая высокая динамика прироста. Будем помогать вам и дальше, снимать административные барьеры. О работе агросектора я недавно доложил министру сельского хозяйства РФ. Нам есть чем гордиться: мы приросли по всем направлениям. На уровне области мы приняли целый ряд мер поддержки, в частности, обнулили единый сельскохозяйственный налог для тех хозяйств, которые увеличивают свою численность. У нас более 1200 крестьянско-фермерских хозяйств, для которых это актуально», — отметил глава региона.

Кроме того, до 200 млн рублей увеличили объем субсидий на удобрения, втрое увеличили объем средств на приобретение новой техники — и это дополнительно к федеральной программе.

Губернатор рассказал о других достижениях и мерах поддержки аграрного комплекса. Для аграриев в регионе реализуется 25 проектов, поданы семь заявок на строительство сельских дорог. По количеству введенных в оборот сельхозугодий Челябинская область занимает первое место в УрФО. К слову, в области даже начал развиваться агротуризм.

«Это очень актуальная тема, должна быть программа для помощи развитию этого направления. Потому что до сих пор эта инициатива исходила от самих фермеров», — отметил губернатор.

В День фермера глава региона и председатель совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Светлана Максимова (г. Москва) вручили награды лучшим фермерским хозяйствам Южного Урала.

«Я часто приезжаю на такие мероприятия и очень рада, что губернаторы всегда в них участвуют. Очень хорошо, что вы не отделяете фермеров от крупных хозяйств и помогаете всем», — поделилась Светлана Максимова.

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