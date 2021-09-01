Кампус, будущее IT и благоустройство — Алексей Текслер провел лекцию для челябинских студентов

Губернатор рассказал ребятам о своих годах в университете, будущем и развитии нашей области

В День знаний, 1 сентября, первокурсники ЮУрГУ получили уникальную возможность принять участие в лекции, которую прочитал для них губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В аудитории главного корпуса университета собрались десятки новоиспеченных студентов, среди которых — лучшие выпускники региона с результатами ЕГЭ от 80 баллов и участники олимпиад, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Губернатор начал лекцию со вступительной части, где рассказал о своих школьных и университетских годах, об опыте и знаниях, которые он получил.

«Начиная с третьего курса я уже вышел на работу в Норильске. Считаю, что это абсолютно правильно и полезно — после завершения университета вы сможете быстрее адаптироваться, вникнуть в рабочие процессы. В университете вы учитесь правильно получать, анализировать и использовать полученные знания. Учиться нужно постоянно, потому что время двигается вперед, хороший специалист обязательно должен соответствовать течению времени. Главное — чтобы вам было интересно, чтобы вы были лучшими», — рассказал Алексей Текслер.

Глава региона посоветовал студентам заняться изучением современных направлений и технологий. По его словам, задача региона и всей страны — стать лидером в разработке высоких технологий.

«IT, искусственный интеллект и кибербезопасность сейчас находятся в топе самых востребованных направлений», — отметил губернатор.





В своей лекции Алексей Текслер рассказал студентам, что технологическая гонка между крупными компаниями и даже странами мира уже идет. Поэтому те регионы, где образовательный компонент станет ведущим, получат серьезное технологическое преимущество.

«Уже сегодня нами запущен ряд инициатив, который позволит внедрить и развивать высокие технологии в нашей области. Например, недавно было объявлено о запуске проекта межуниверситетского кампуса. Для нас это принципиальный проект, который позволит привлечь студентов из других регионов. Образовательная составляющая является ключом к будущему Челябинской области и нашей страны в целом», — рассказал студентам глава региона.

По его словам, молодежь нужно привлекать и удерживать в Челябинской области, для этого необходимо дать городу и области качественную и комфортную городскую среду, где будет удобно жить и работать. Например, в этом году в регионе начнут строительство экстрим-парка и крупного спорткомплекса. Важна и экологическая составляющая, для этого с крупнейшими промышленными предприятиями подписываются соглашения по снижению выбросов. Одна из важных задач — обновление общественного транспорта. Еще один важный фактор для молодежи — интересные и современные общественные пространства, где можно отдыхать и проводить время.

«В этом году мы сделали две набережные: набережная у „Мегаполиса“ и набережная за концертным залом имени Прокофьева. Фактически мы создаем новое пешеходное пространство в нашем регионе. Мы будем менять облик города, делать Челябинск современным», — пообещал губернатор.

Также Алексей Текслер анонсировал новый проект, который планируют реализовать в Челябинской области. Это создание школы и IT-колледжа под одной крышей. Сейчас проект находится на стадии разработки. По словам губернатора, это будет новая образовательная среда: для школьников — в качестве профориентации, для студентов колледжа — возможность получения современных профессий, которые востребованы в регионе.





Вторая половина лекции была посвящена общению со студентами. Ребята активно задавали губернатору вопросы, которые их волнуют больше всего. Это благоустройство, экология, развитие инфраструктуры и еще ряд других актуальных тем.

«Когда я общался со студентами, слышал их вопросы, мне понравилось, что есть заинтересованность в том, как будет развиваться регион, город. Что волнует наших студентов — это и экология, и городская среда, и развитие тех городов, откуда они приехали. И в этой неподдельной заинтересованности я как раз вижу будущее для нашего региона. Наш регион достоин того, чтобы развиваться и быть лучшим, чтобы здесь создавали семьи, чтобы молодежь наша оставалась в регионе, чтобы здесь рождались дети. Самая главная наша задача — создать для этого условия», — подвел итоги встречи губернатор Алексей Текслер.

Студенты приняли такой формат общения с интересом, ребята без стеснения задавали вопросы главе региона и получали на них ответы.

«Мне было очень интересно не только узнать о будущем нашего региона и возможностях, но и том, каков сам губернатор, узнать его прошлое, историю студенчества, а также узнать о его практике как учителя информатики. О том, как он хорошо разбирается в вопросах современных технологий», — поделилась студентка факультета дизайна челябинка Александра Ботова.

Губернатор признался, что был круглым отличником — в зачетке у будущего главы региона были одни пятерки. Успехов в учебе он также пожелал студентам и школьникам.

«Желаю, чтобы учебный год прошел хорошо, чтобы были хорошие оценки, была возможность заниматься спортом, чтобы каждый ребенок нашел что-то интересное в том образовательном процессе, который есть. Ну и, конечно, хотел бы, чтобы весь учебный год был здоровым, чтобы у нас все было в очном формате. Уверен, так и будет», — произнес Алексей Текслер.

Добавим, что в ходе встречи глава региона рассказал о бонусах, которые могут получить студенты, привившиеся от коронавируса. Их ждут промокоды от «СберПрайма».