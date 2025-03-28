Губернатор Алексей Текслер поставил задачи южноуральским дорожникам на строительный сезон

Строительство, реконструкции, капремонты развернутся на дорогах во всех муниципалитетах Челябинской области

В 2025 году в Челябинской области в планы дорожных работ включены более 50 региональных объектов общей протяженностью более 725 километров. Цифры озвучены на совещании по развитию дорожной инфраструктуры региона, которое провел губернатор Алексей Текслер.

Он напомнил, что в 2025 году в регионе увеличен размер дорожного фонда, а также отметил, что в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируется обновить не менее 240 километров.

По большинству контрактов на проведение дорожных работ конкурсные процедуры уже завершены.

«Перед дорожниками в предстоящем сезоне стоят серьезные задачи. Строительство, реконструкции, капремонты развернутся на дорогах во всех районах региона. Выполнение всех планов необходимо для решения самых важных для жителей области вопросов — это обеспечение безопасности и комфорта автомобилистов, транспортной доступности всех объектов на территории области, улучшение пропускной способности автомобильных дорог опорной сети региона», — подчеркнул Алексей Текслер.

Значительное внимание в текущем году будет уделено ремонту, строительству и реконструкции местных, муниципальных дорог по всему региону. В частности, в Челябинске будет построено и отремонтировано более 30 объектов. В Магнитогорске будет уделено особое внимание улицам в поселках, а также новым объектам в целях развития города.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что управление федеральных дорог «Южный Урал» запланировало обновление слоев покрытия на восьми участках автодороги М-5 «Урал» Подъезд к Екатеринбургу на территории Сосновского района.