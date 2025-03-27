В Челябинской области на полгода ограничат движение на трассе Подъезд к Екатеринбургу

На ремонт уходят восемь участков дороги

Более 32 километров трассы М-5 «Урал» между городами-миллионниками приведут в нормативное состояние. Речь идет о нескольких участках автодороги Подъезд к Екатеринбургу на территории Сосновского района Челябинской области, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».



Ремонт необходим, потому что транспортный поток на трассе за несколько лет вырос в разы и стал причиной образовавшейся колейности. В течение сезона дорожники приведут участки в нормативное состояние.

«Это будет не ямочный ремонт, а полноценная замена слоев покрытия. В связи с работами водителей ждут временные ограничения движения по одной полосе на ряде участков трассы, но обновленная дорога — комфортная и безопасная — уверены, того стоит»,— отметил начальник управления Владимир Муравьев.

Ограничения в виде движения транспорта по одной полосе вводятся с 31 марта по 15 октября 2025 года на восьми участках, начиная со Свердловского тракта в районе Хитрого мостика и до Саккуловского сельского поселения.

Движение по одной полосе будет осуществляться на следующих участках:

• 11—13 км (правый проезд);

• 14—15 км (правый проезд);

• 16—19 км (правый проезд);

• 28—32 км (левый и правый проезд);

• 33—34 км (левый и правый проезд);

• 34—37 км (левый и правый проезд);

• 38—42 км (левый и правый проезд);

• 43—44 км (левый и правый проезд).

Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.