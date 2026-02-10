Губернатор Алексей Текслер посетил обновленную модельную библиотеку в Миассе

В 2025 году там прошел ремонт и обновился фонд

Глава региона осмотрел один из старейших библиотечных филиалов города, который после модернизации получил название «ЛиТеРа». Библиотека начала работу в 1942 году и долгое время служила профсоюзной для автомобильного завода «Урал».

В 2025 году помещение полностью обновили по современным стандартам. Теперь здесь создано несколько уникальных пространств. Для ценителей литературы открыт музей с рукописями и редкими изданиями местных писателей. Научно-технический отдел обладает богатым фондом специализированной литературы, переданной заводом. Посетители могут даже испытать симулятор автомобиля «Урал».

Для юных читателей приобрели интерактивное оборудование, включая мультстудию и песочницу. Все зоны оформлены с максимальным комфортом.





Алексей Текслер высоко оценил концепцию библиотеки, которая сочетает традиции и новые форматы.

«Времена изменились, сегодня библиотеке нужно завоевывать аудиторию. Вы правильно делаете, что взаимодействуете с разными структурами, проводите мероприятия. Ребенок придет на праздник, увидит книжки и с большой вероятностью захочет их взять», — отметил губернатор.

Он подчеркнул важность сохранения преемственности. Библиотека, начавшая свою историю как заводская, продолжает оставаться современным центром притяжения для жителей Миасса.





