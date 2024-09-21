Группа «Областного телевидения» взяла премию VK за лучшее сообщество

Всего наградили три сообщества со всей России

Группа ОТВ в соцсети «ВКонтакте» «1obl.ru | Новости Челябинска» признана одной из лучших в России. Премию VK в Сочи, где завершается XXVIII форум современной журналистики «Вся Россия-2024», получила заместитель гендиректора «Областного телевидения» по цифровым медиаресурсам Дарья Годунова.

«Всего наградили три сообщества со всей России, в том числе наше. И подарок редакции вручили шикарный — сертификат на прохождение онлайн-курса „Креативный копирайтинг“», — рассказала Дарья.

Как сообщает Союз журналистов Челябинской области, южноуральские коллеги везут с форума 24 награды, в том числе более десяти из них — представители ОТВ.

Так, среди дипломантов — спецкорреспондент нашего телеканала Яна Тормина. Ее наградили за специальный репортаж «Россия — Беларусь. Один народ — одна история», который она сделала вместе с Антоном Захаревичем во время командировки в Минск и Брест.

«Командировку эту, кстати, тогда организовал наш Союз журналистов Челябинской области. Вот так — вместе пашем и вместе пожинаем плоды», — поделилась Яна в соцсети.

Напомним, ранее мы рассказывали, что на выставке в рамках форума представлены работы российских фотокорреспондентов — участников конкурса имени Бориса Максудова, журналиста, погибшего в зоне СВО, и среди них — работа фотографа Первого областного информагентства Дмитрия Сопильняка «из-за ленточки».