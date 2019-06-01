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Грозы останутся в первые дни лета в Челябинской области

В отдельных районах возможен сильный ветер.
сегодня в 10:45
  |  Общество

Первые дни лета в Челябинской области будут не самыми приятными для отдыха и прогулок. По данным синоптиков, 1 и 2 июня будет очень жарко, но в то же время дождливо. Осадки, грозы и даже град прогнозируют в отдельных районах Челябинской области. При этом ожидается сильный ветер.

В субботу, 1 июня, днем ожидается плюс 26 градусов, а на юге столбик термометра может показывать плюс 30. Возможны кратковременные дожди, грозы, ожидается град. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду, но отдельные порывы достигнут 17 метров в секунду. В воскресенье, 2 июня, ночью будет плюс 15 градусов, днем — плюс 25-28. Вероятны умеренные дожди и грозы. Скорость ветра — до 10 метров в секунду, с отдельными порывами 15-20 метров в секунду. — проинформировали сайт «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

В Челябинске все же прогнозируют солнечный день — это 1 июня. Днем температура достигнет плюс 25 градусов, синоптики говорят, что существенных осадков не будет. Зато в воскресенье, 2 июня, временами будет идти дождь, отдельные порывы ветра достигнут 17 метров в секунду. Температура останется такой же высокой — до плюс 25 градусов.

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