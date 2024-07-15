Грибной сезон на Таганае открыли боровики

В этом году они появились почти раньше всех

В национальном парке «Таганай» в Челябинской области появились боровики, или, как их называют в народе, белые грибы. Обычно первыми вылезают подберезовики или подосиновики, но в этом году грибной сезон начали именно боровики, сообщили в телеграм-канале нацпарка.

«Пока белых грибов не очень много. Как и маслят. Но когда слой войдет в полную силу, на одной поляне вполне можно будет собрать целое ведро. Особенно если пройдут дожди», — отмечают представители «Таганая».

Несмотря на небольшое количество грибов, отправляться на тихую охоту уже можно. К тому же совсем недавно на Таганае появились первые опята.